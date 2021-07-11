سنغافورة ترسل شحنة إمدادات طبية طارئة لإندونيسيا لمواجهة كورونا

أرسلت سنغافورة، شحنة ثانية من الإمدادات الطبية الطارئة إلى إندونيسيا التي تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الخارجية السنغافورية ، وفقا لراديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية ، أن سفينة تابعة للبحرية غادرت قاعدة "شانجي" البحرية صباح اليوم الأحد متجهة إلى ميناء "تانجونج بريوك" في إندونيسيا، وتحمل إسطوانات أكسجين ومكثفات ومعدات طبية أخرى.

وأكدت الوزارة أن سنغافورة ستواصل العمل من أجل دعم إندونيسيا - التي تعد جارة وشريكة وثيقة - في جهودهما لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد تم إرسال أول شحنة مساعدات إلى إندونيسيا يوم الجمعة الماضي وقامت بنقلها القوات الجوية السنغافورية.

وسجلت إندونيسيا - الدولة الأكثر تضررا والأكثر نسبة في السكان بالمنطقة - أكثر من 38 ألف حالة يوم الجمعة الماضي لليوم الثاني على التوالي أي ستة أضعاف العدد الذي تم تسجيله قبل شهر.

وقد تم تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة مؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة بالإضافة إلى أكثر من 64 ألف حالة وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.