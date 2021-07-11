الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البيان»: إطلاق جسر جوي للمصريين العالقين بالإمارات يدل على عمق العلاقات

مصريين بالإمارات
مصريين بالإمارات

 أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية أن إطلاق جسر جوي للعالقين المصريين بالإمارات عن طريق "الترانزيت"، وإلغاء الغرامات المترتبة عليهم، وما جرى من تنسيق وتعاون في هذا الشأن بين الجانب المصري وحكومة دبي، يدل على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات ومصر .

وأشارت "البيان"، فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الإمارات..نهج إنساني مستدام"، إلى أن نهج الإمارات هو وضع الإنسانية فوق كل اعتبار، لتكون بحق وجهة لكل مستغيث، لافتة إلى أن إعراب الحكومة المصرية أمس، عن عميق شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات، يعكس فلسفة الإمارات في الوقوف إلى جانب الإنسان في كل المحن والشدائد.


كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبرت فى بيان أصدرته الوزارة أمس السبت، عن عميق شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"، بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

 


إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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