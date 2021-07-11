العراق: إحباط محاولتين لتفجير أبراج الكهرباء في نينوي وديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إحباط محاولتين لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها اليوم الأحد، إن "القوات الأمنية بعمليات نينوى، وكذلك في محافظة ديالى تمكنت من تفكيك العديد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة أسفل أبراج الطاقة الكهربائية".

وأكدت أن القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى كافة مناطق البلاد .

كما أحبطت خلية الإعلام الأمني العراقي محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي.

وذكرت خلية الإعلام - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال عملية أمنية واسعة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، تمكنت من احباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وفي وقت سابق، كشفت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، عن تفاصيل خطة حماية أبراج الطاقة من هجمات الإرهابيين، عن طريق إشراك الطيران الجوي فيها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء أشركت فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فضلًا عن الأجهزة الأمنية الأخرى لحماية أبراج الكهرباء.

وأوضح أن خطة حماية الأبراج، تضمنت إدخال الطائرات المسيرة وإدخال طيران القوة الجوية وطيران الجيش، فضلًا عن البدء بإدخال منظومات وجهد فني بهذا المجال، ما أسهم في ايقاف بعض الهجمات التي استهدفت خطوط الطاقة في اليومين الماضيين، مشيرًا الى أن تفعيل الجهد الاستخباري والأمني كان له دور كبير في نجاح الخطة.

ولفت إلى بدء العمل في موضوع الشراكة الأمنية من خلال إشراك الجيش والشرطة والحشد والأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى المواطنين وتعاونهم، حيث تم رصد مكافآت مجزية لمن يدلي على الإرهابيين.