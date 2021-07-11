الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء توافد طلاب «الأدبي» على لجان امتحانات الثانوية العامة

توافد طلاب الثانوية
توافد طلاب الثانوية العامة

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية على  اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحاناتهم.


ويأتي حضور الطلاب وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب بضرورة عدم التأخير عن الموعد المحدد لحضورهم داخل اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم .

وتبدأ اللجان ثاني أعمالها اليوم الأحد، بأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة العربية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، ولمدة 3 ساعات، ويؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على ان يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في التاسعة صباحا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ 60 دقيقة لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفحص اجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب وأيضا لإجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وانطلقت أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني  8  حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان يفيد بنقل الطالب "ع.ص.س" إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه في أداء الامتحان بالدور الثاني.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي 257 ألفا و145 طالبا طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا طالبة.

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