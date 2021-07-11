لليوم الثاني.. وكيل «تعليم مطروح» يتابع نقل صناديق امتحانات الثانوية العامة

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الثاني للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها ١٧ لجنة.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وبحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية .

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وانطلقت أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي 257 ألفا و145 طالبا طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا طالبة.