استقرار أسعار الزيت في السوق المحلي

شهدت أسعار زيوت الطعام استقراراً اليوم الأحد، 11 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار زيت الذرة (المكرر- الخام )، كما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر.

وشهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا عند 16,500 جنيه للطن، كما استقر أيضًا سعر زيت الذرة المكرر عند 23,000 جنيه للطن، وأيضاً استقر سعر زيت عباد الشمس المكرر عند 24,000 جنيه للطن .

وجاءت أسعار زيت الطعام على حسب الشركة ونوع الزيت بالنحو التالى:

زيت ذرة ٩٠٠ مل ٣٧.٩٥ جنيه.

زيت ذرة٩٠٠ مل ٣٣.٤٥ جنيه.

زيت عباد الشمس ٩٠٠ مل ٣٢.٩٥ جنيه.

زيت للقلي ٩٠٠ مل ٢٣.٤٥ جنيه.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم "21" لسنة 2021 بخصوص الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية، على أن يتم صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

وشدد التوجيه الوزاري على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا على أن يتم التنفيذ مباشرة بتاريخ 5 يوليو 2021.

كان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيتم ربط وزارة التموين مع محكمة الأسرة التابعة لوزارة العدل، والسجل المدني التابع لوزارة الداخلية، وهناك رؤية لتطبيق نظام الكمبيوتر الواحد الذي يقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال مراكز الخدمة المطورة التابعة لوزارة التموين.

وقال مدكور إن موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية قامت بربط وزارة التموين مع وزارة الاتصالات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة التأمينات والمعاشات، إضافة إلي مصلحة الجوازات والهجرة، مضيفا أنه مستهدف إتاحة 300 خدمة مقدمة للمواطنين عبر مصر الرقمية.

وأضاف مدكور أنه تم بدء العمل في إصدار البطاقات التموينية الجديدة طبقا لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه والمعاشات من 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وإضافة الزوجة المحرومة دون قيود أو شروط إلى بطاقة تموين الزوج.

وأكد مدكور أنه لا توجد إضافة مواليد حاليا على بطاقات التموين، موضحا أن ما يحدث حاليا هو إضافة أفراد من عمر عامين وحتي 80 عام طالما لم يتزوج ومن الفئات الأولي بالرعاية، كاشفاً أنه سيتم إصدار بطاقات تموينية لمن ليس له مرتب أو معاش.

وأضاف "تلك الفئة كان يحق لها 3 خدمات، الخدمة الأولى استخراج بطاقة لأول مرة، إذا كان رب الأسرة ليس له مظلة تموينية، بحد أقصى 4 أفراد، الخدمة الثانية إذا كان يحصل على التموين، وأسرته أقل من 4 أفراد، يحق له أن يصل بهم إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق خبز فقط أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ 4 أفراد كحد أقصى".

وقال: "بداية من 1 يوليو، سيحق لجميع المواطنين إضافة زوجة واحدة على بطاقة التموين دون التقيد بالدخل طالما موجود ضمن قواعد التموين، وإذا كان دخله يقع ما بين الشريحة 1500 إلى 2400، سيستفاد ويدخل ضمن القواعد التى تم ذكرها فى البداية".