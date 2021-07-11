باكستان تحذر من تسلل المتمردين عن طريق أفغانستان تحت ستار اللاجئين

حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، من احتمالية أن يتسلل المتمردون من أفغانستان تحت ستار اللاجئين.

وقال قريشي، في تصريحات أوردتها صحيفة “اكسبرس تريبيون” الباكستانية اليوم الأحد، إن إسلام آباد تعمل على صياغة سياسة التعامل مع اللاجئين وفقًا للأوضاع.

ورداً على سؤال آخر حول تدفق اللاجئين الأفغان في حالة اندلاع حرب أهلية في البلد المجاور، قال قريشي "لقد تعلمت باكستان أشياء كثيرة من تجربتها السابقة، وسوف نراجع نموذج إيران للتعامل مع وضع اللاجئين".

وأضاف أن باكستان ترغب في إشراك كبار القادة الأفغان للجلوس معا وقيادة بلادهم نحو سلام دائم، مؤكدا أن التسوية التفاوضية هي أفضل خيار للأمة التي مزقتها الحرب.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال إنه دعا وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار لزيارة باكستان، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود للاتصال بالقيادة العليا لحركة طالبان وقادة المناطق الشمالية من أفغانستان.

وردا على سؤال، أوضح قريشي أنه أجرى مناقشة مفصلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتحسين التنسيق والتعاون من أجل السلام في أفغانستان، وأضاف أن باكستان والولايات المتحدة تشتركان في تقارب أساسي يهدف إلى تسوية سلمية في أفغانستان.

وتابع قائلا "لدى باكستان والولايات المتحدة نفس الهدف وهو الحفاظ على السلام في أفغانستان"، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال المحادثات.

وكانت طلبت منظمات حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان من المملكة المتحدة بأن توفر للنساء الأفغانيات الضعيفات ملاذًا من طالبان، بينما تقوم الحركة بتوسيع حكمها وأراضيها بشكل أسرع من أي وقت مضى.



وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم، أن المنظمات الحقوقية كانت قد طلبت - في السابق - من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن النظر في منح ألفي تأشيرة عاجلة للصحفيات والسياسيات والمدافعات عن الحقوق والأقليات.

وطلب المدافعون عن هذه الخطوة من المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة في منح تأشيرات للصحفيات والسياسيات والناشطات البارزات المعرضات لتهديدات طالبان، وكذلك نقل المترجمين الأفغان وموظفي سفارتها وحراس الأمن جواً في كابول.

وأكدت المنظمات الأفغانية أن المرأة كانت من المساهمين الأساسيين في حملة المملكة المتحدة لبناء الدولة في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين.