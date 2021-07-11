«عمليات التعليم» تتابع توزيع مظاريف أسئلة امتحان «عربي الثانوية» لطلاب الأدبي

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية من مراكز توزيع الأسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث .

ووسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية، تتم عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو أمن وضابط شرطة لإجراء محضر تسلم رئيس كل لجنة امتحانية .

وينطلق اليوم الأحد، أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الادبية، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، ليبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، دون إضافة أى وقت إضافي للطلاب .

ويبلغ اجمالي اعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورق .

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.