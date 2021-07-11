الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيسان الكوري الشمالي والصيني يرغبان في تعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيسان الكوري الشمالي
الرئيسان الكوري الشمالي والصيني

 أعرب الرئيسان الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والصيني شي جين بينغ اليوم الأحد، عن رغبتهما في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تبادل الرئيسان الرسائل بمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الدفاع بين بلديهما.

ونقلت وكالة الأنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن كيم قال "إنه على الرغم من الوضع الدولي المعقد غير المسبوق في السنوات الأخيرة، فإن الثقة المتبادلة والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين تزداد قوة يومًا بعد يوم"، مضيفا أن "الموقف الثابت لحزب العمال الكوري وحكومة كوريا الشمالية هو الاستمرار في تطوير العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الشمالية والصين، كما هو مطلوب في العصر الجديد وكما يريده شعبا البلدين".

وعلى الجانب الآخر، أكد الزعيم الصيني - في رسالته - أن بلاده وكوريا الشمالية تدعمان بعضهما البعض بثبات، كما أعرب عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة تصب في صالح البلدين وشعبيهما.

يشار إلى أنه بموجب معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة لعام 1961، تلتزم كوريا الشمالية والصين بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات الفورية لبعضهما البعض في حالة وقوع هجوم.
 

وفي سياق أخر،  أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن كوريا الشمالية قد تسجل نقصا في المواد الغذائية قدره 860 ألف طن هذه السنة، محذرة من أن الكوريين الشماليين قد يبدأون مواجهة صعوبات اعتبارا من أغسطس.

ويواجه النظام الكوري الشمالي الخاضع لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجه العسكرية المحظورة، صعوبات منذ فترة طويلة في تأمين المواد الغذائية لشعبه ويعاني بانتظام من نقص في المواد الغذائية.

وزاد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي جراء إغلاق الحدود لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 وسلسلة عواصف وفيضانات السنة الماضية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أقر في يونيو بأن بلاده تواجه "وضعا غذائيا متوترا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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