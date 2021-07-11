منظمات حقوقية تحث بريطانيا على منح المرأة الأفغانية حق اللجوء

طلبت منظمات حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان من المملكة المتحدة بأن توفر للنساء الأفغانيات الضعيفات ملاذًا من طالبان، بينما تقوم الحركة بتوسيع حكمها وأراضيها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد، أن المنظمات الحقوقية كانت قد طلبت - في السابق - من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن النظر في منح ألفي تأشيرة عاجلة للصحفيات والسياسيات والمدافعات عن الحقوق والأقليات.

وطلب المدافعون عن هذه الخطوة من المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة في منح تأشيرات للصحفيات والسياسيات والناشطات البارزات المعرضات لتهديدات طالبان، وكذلك نقل المترجمين الأفغان وموظفي سفارتها وحراس الأمن جواً في كابول.

وأكدت المنظمات الأفغانية أن المرأة كانت من المساهمين الأساسيين في حملة المملكة المتحدة لبناء الدولة في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين.

وكرروا أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله المملكة المتحدة هو ضمان حياة وسلامة هؤلاء النساء.

ولم تعلق إدارة جو بايدن ولا المملكة المتحدة على هذه القضية حتى الآن.

وكان بايدن قد قال - في خطابه عن أفغانستان الخميس، الماضي - إنهم لن يتركوا وراءهم أولئك الأفغان، الذين عملوا مع رجالهم على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقال إنه سيتم نقل المترجمين الأفغان إلى دولة ثالثة قريبًا.



وفي نفس السياق، أعلنت الهند، اليوم إجلاء جميع طواقمها المتمركزة في قندهار ثاني أكبر أقاليم أفغانستان، على متن رحلة خاصة، وسط زحف طالبان إلى الإقليم وارتفاع وتيرة القتال والعنف.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) المحلية أن مقر البعثة الهندية في أفغانستان الآن مأهولة فقط بالموظفين الأفغان المحليين الذين يعملون لدى الحكومة الهندية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك موظفين هنود يعملون في القنصلية بمدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، ولكن قد لا يستمر هذا الوضع لفترة طويلة وسط اجتياح طالبان للجزء الغربي من أفغانستان.

جدير بالذكر أن سفارة الهند لدى كابول هي الوحيدة التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها مع موظفين هنود.

وكان السفير الهندي لدى أفغانستان رودريندرا تاندون قد ناقش الوضع الأمني ​​المتدهور مع وزير الدفاع الأفغاني الجديد بسم الله خان محمدي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكدت الحكومة الهندية - الخميس الماضي - أنها تراقب الوضع "بعناية"- .