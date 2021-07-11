الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تنتقد إضافة واشنطن كيانات صينية لقائمة اقتصادية سوداء

الصين
الصين

انتقدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إضافة وزارة التجارة الأمريكية 23 كيانا صينيا لقائمة اقتصادية سوداء بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الوزارة الصينية، في بيان، إن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و "قمعا غير منطقي" للشركات الصينية.
 

وأضاف البيان أن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين".

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 26 إصابة قبل يوم.
 

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.


ترتيب إصابات  كورونا علي مستوي العالم 

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

الصينية لقاء أمريكا وزارة التجارة الصينية وزارة التجارة صين التجارة الصينية صيني اقتصادية اقتصادي الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

بدء توافد طلاب «الأدبي» على لجان امتحانات الثانوية العامة

1980 حالة.. باكستان تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ مايو

ألمانيا: إعطاء 81.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا

استقرار أسعار الزيت في السوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

صور

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات