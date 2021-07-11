بكين تنتقد إضافة واشنطن كيانات صينية لقائمة اقتصادية سوداء

انتقدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إضافة وزارة التجارة الأمريكية 23 كيانا صينيا لقائمة اقتصادية سوداء بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الوزارة الصينية، في بيان، إن إدراج الكيانات الصينية يعد "انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية" و "قمعا غير منطقي" للشركات الصينية.



وأضاف البيان أن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين".

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 26 إصابة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.