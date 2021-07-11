جماهير الثغر تشارك طلائع الأنفوشى فى «صيف إسكندرية»

فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لتقديم الأنشطة الفنية للجماهير وخاصة بالمدن الساحلية والمصطافين، قدمت فرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية تدريب الفنان ياسر عثمان ضمن احتفالات "صيف إسكندرية" عددا من الفقرات الفنية على أنغام أغنيات "عمار يا إسكندرية، والصيادين" أمام قصر ثقافة الأنفوشي، والتي لاقت استحسان وتفاعل الجماهير بالشارع.





وعلى مسرح القصر قدمت فرقة طلائع الأنفوشي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت، باقة من أروع الاغاني الوطنية والعاطفية ومنها "طلائع الغد الثوري غناء المجموعة، عطشان يا أسمراني غناء نور هيثم، عظيمة يا مصر غناء أحمد نصر، إسكندرية أجدع ناس أداء المجموعة"، بالإضافة لكوكتيل من أغاني الطفلة المعجزة فيروز وهى "بحلقلي وبصلي، معانا ريال، عاوج الطربوش" أداء الطفلتان جوري وجنه، بجانب أغنيات "حلاوة شمسنا أداء كنزي وهنا وفريده وريماس، سلمولى علي مصر أداء المجموعة، سمراء النيل غناء وعد، طوبة فوق طوبة اداء المجموعة".

كما استمر الإقبال من جماهير الثغر على معرض الكتاب المقام بساحة القصر والذى يضم عددا من اصدارات الهيئة فى مختلف العلوم والآداب.

و فعالية "صيف إسكندرية" تستمر على مسارح قصور ثقافة "الأنفوشي، مصطفى كامل والشاطبى"، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، بمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، أطلقت في الثامنة مساء أول أمس الثلاثاء الفعاليات الفنية "صيف إسكندرية"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشمل تكثيفا للمنتج الثقافي والفني لهيئة قصور الثقافة في مختلف المواقع بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال فصل الصيف، خاصة في المدن الساحلية التي تستقبل زوار من مختلف المحافظات.

صيف إسكندرية

صيف إسكندرية