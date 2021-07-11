الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تجلى موظفيها من أفغانستان وسط زحف طالبان

الهند
الهند

أعلنت الهند، اليوم الأحد إجلاء جميع طواقمها المتمركزة في قندهار ثاني أكبر أقاليم أفغانستان، على متن رحلة خاصة، وسط زحف طالبان إلى الإقليم واراتفاع وتيرة القتال والعنف.


وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) المحلية أن مقر البعثة الهندية في أفغانستان الآن مأهولة فقط بالموظفين الأفغان المحليين الذين يعملون لدى الحكومة الهندية.


وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك موظفين هنود يعملون في القنصلية بمدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، ولكن قد لا يستمر هذا الوضع لفترة طويلة وسط اجتياح طالبان للجزء الغربي من أفغانستان.


جدير بالذكر أن سفارة الهند لدى كابول هي الوحيدة التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها مع موظفين هنود.


وكان السفير الهندي لدى أفغانستان رودريندرا تاندون قد ناقش الوضع الأمني ​​المتدهور مع وزير الدفاع الأفغاني الجديد بسم الله خان محمدي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكدت الحكومة الهندية - الخميس الماضي - أنها تراقب الوضع "بعناية"- وسحبت طواقمها أمس السبا.


وكانت الهند قد أغلقت - بالفعل - بعثاتها في جلال أباد وهيرات عام 2020، بسبب جائحة كورونا، ولكن يبدو أن الوضع الأمني كان ي​​لعب دورًا في هذا القرار.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت الهند 41 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و837 ألفا و222 شخصا.


وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية - أن البلاد سجلت أيضا 895 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 408 آلاف و40 شخصا.


وأفادت بأن 41 ألفا و526 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و975 ألفا و64 حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 454 ألفا و118 حالة.

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