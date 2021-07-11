عالم يقيم فعالية لقاح «سبوتنيك V» ضد طفرة «دلتا» من كورونا

أفاد سيرجي نيتيوسوف، نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية بأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يحمي الملقحين من طفرة "دلتا" من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح نيتيوسوف: "تدل المعلومات المتأتية من بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى على أن لقاحات mRNA ولقاحات ناقلات بما فيها لقاح "سبوتنيك V" الروسي، تحمي الملحقين منها (من طفرة "دلتا") وإن كان بدرجة أقل. وكانت تحمي من الطفرة الأصلية من الفيروس بمقدار 95% وحاليا تحمي من طفرة "دلتا" بمقدار 90%".

وأشار العالم إلى أنه تم في العالم حتى الآن اختراع لقاحات فعالة مضادة للفيروسات، بما فيها لقاح "سبوتنيك V". ومكوناتها الرئيسية هي الفيروسات والبروتينات وmRNA.

وأضاف: "يجب أن نستخدم ما هو المتوفر لدينا".

وعبر عن اعتقاده أن التطعيم وارتداء القمامات يحمي الناس وسيساعد في مكافحة فيروس كورونا.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.