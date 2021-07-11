الصحف تبرز توجيهات السيسى بتنويع مصادر الطاقة.. ودعم السنغال لحقوق مصر المائية

حاز النشاط الرئاسي على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، والتي أبرزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنويع مصادر الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية، كما سلطت الصحف الضوء على توجيهات الرئيس كذلك بإرسال مساعدات طبية إلى تونس عبر طائرتين محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة العلاجية.

وواصلت الصحف متابعتها لملف قضية سد النهضة، حيث ركزت على إعلان رئيس السنغال ماكى سال دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى سعي بلاده للتأكيد على هذا الأمر في مختلف المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي السياق، تناولت الصحف تأكيد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ، فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتأمين المياه للمواطنين وإدارتها حتى ولو قطرة مياه.

وفيما يتعلق بماراثوان الثانوية العامة، تابعت الصحف أداء 392 ألفا و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية داخل 2201 لجنة، مبرزة واقعة ضبط طالب قام بتصوير ورقة أسئلة الامتحان، ونشرها عبر تطبيق (تيليجرام).

اقتصاديا، نشرت الصحف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الشأن الصحي، تناقلت الصحف إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن مصر بصدد استقبال نحو مليوني جرعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) الأمريكي الألمانى خلال أيام، وذلك لأول مرة.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج (الهيدروجين الأخضر) بمشاركة القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، ولإضافة طاقة (الهيدروجين الأخضر) للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات (الهيدروجين الأخضر) باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول عددا من مشروعات وزارة الكهرباء، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية عبر مد خطوط الكهرباء، وإنشاء عدد من محطات التحويل الكهربائي في الجانبين، وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتي الكهرباء الوطنية في البلدين، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بينهما على مدى العام، وفقا لاحتياجات كل جانب، كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية في مشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي، وتعديل مسار بعض الخطوط، وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور.

وفي شأن رئاسي آخر، وتحت عنوان (تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى تونس.. طائرتان محملتان بشحنات من الأدوية والأجهزة العلاجية)، كتبت صحيفة (الجمهورية) أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي في مختلف المحن والأزمات.

وحول قضية سد النهضة، نشرت صحيفة (المصري اليوم) - وتحت عنوان (رئيس السنغال يعلن دعم بلاده لحقوق مصر في مياه نهر النيل) - أن رئيس دولة السنغال ماكى سال أكد دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى سعي بلاده للتأكيد على هذا الأمر في مخلتف المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء استقبال رئيس السنغال لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في إطار زيارتها للسنغال لترؤس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب إفريقيا، مشيرة إلى أن وزيرة التجارة نقلت رسالة من الرئيس السيسي لنظيره السنغالي، أكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وحرص مصر عـلى تطـويـر مختلف أطـر التعاون المشترك، ولاسيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

إلى ذلك، نسبت صحيفة (الأخبار) لوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي تأكيده أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ، فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن الاحتيجات المائية لجميع الاستخدامات وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من قطرة مياه.

وأضافت أن الوزير شدد - خلال حوار مفتوح حول "طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية" أمس بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ـ على جاهزية مصر للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد ، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحا أن مصر تؤمن بالتنمية لجميع دول حوض النيل.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الوزير أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل إن مصر تقدم يد العون لدو حوض النيل لبناء السدود المختلفة، معتبرا أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين جميع الدول.



