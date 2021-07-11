الناخبون البلغاريون يصوتون فى ثانى انتخابات عامة خلال ثلاثة أشهر

الناخبون في بلغاريا يصوتون في ثاني انتخابات عامة خلال ثلاثة أشهر وسط غضب من الفساد

يدلي الناخبون في بلغاريا بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات برلمانية ستقرر ما إذا كان بإمكان أحزاب احتجاجية تشكيل الحكومة المقبلة بعد هيمنة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف على المشهد السياسي طوال عشر سنوات.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، هذه ثاني انتخابات تشهدها بلغاريا خلال ثلاثة أشهر بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وأسفرت عن برلمان مقسم فشل في تشكيل حكومة في تأكيد للانقسامات العميقة في بلغاريا بشأن تركة حكم بوريسوف.



و يقول محللون إنه حتى لو تمكن حزب بوريسوف الذي ينتمي ليمين الوسط من تحقيق تقدم فمن غير المرجح أن يجد بوريسوف (62 عاما) حلفاء لتشكيل ائتلاف وسط غضب شعبي من الفساد المستشري.



و قال بارفان سيميونوف المحلل السياسي في مؤسسة جالوب الدولية ومقرها صوفيا "أعتقد أننا نشهد نهاية عهد بوريسوف".



و تريد الأحزاب الاحتجاجية تعزيز العلاقات الوثيقة مع حلفاء بلغاريا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وإصلاح القضاء وتطهير



الأجهزة الأمنية والهيئات التنظيمية لتعزيز سيادة القانون وضمان الاستخدام السليم للأموال الضخمة المقرر ضخها في إطار حزمة الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا.



و تولى بوريسوف رئاسة الحكومة ثلاث مرات معظم الفترة من عام 2009 حتى انتخابات أبريل نيسان بمزيج من المحاباة والشعبوية وقد عزز شعبيته ارتفاع الدخل ومد الطرق السريعة التي تحتاج البلاد لها بشدة. لكن فشله في التصدي للفساد في المناصب العليا أثار احتجاجات حاشدة العام الماضي.



و تفتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا(0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة الثامنة مساء.

وعلي صعيد آخر ،أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عقب تسجيل 60 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 422 ألفا و298 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية، في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و129 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس 146 شخصًا، ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد 396 ألفا و61 حالة، بينما يتلقى 959 شخصًا العلاج في المستشفيات، من بينهم 113 في الرعاية المركزة، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا بلغ 8108 حالات.