الغرامة 10 آلاف ريال.. ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن السلطات في المملكة ضبطت 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ واس” السعودية ظن صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأكد الشويرخ أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10000 ريال.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وشدد في الوقت ذاته على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

أجرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، أعمال الصيانة والتشغيل لجميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، استعدادًا لموسم حج هذا العام، بجانب الصيانة اللازمة للأجهزة الصوتية وأنظمة الساعات المركزية وإنذار الحريق والتحكم والمراقبة، وكذلك نظام السنترال، إضافة إلى نظام المراقبة التلفزيونية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المدير العام للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، إن صيانة وتشغيل جميع مكونات نظام الصوت اكتملت، ومثلها فيما يتعلق بأجهزة توزيع، وأجهزة معالجة، وأجهزة نقل وتحويل الإشارة الصوتية والمكبرات والسماعات، وصيانة جميع مكونات نظام الساعات المركزية وأجهزة التوزيع وجميع المكونات الداخلية للساعات الرئيسية والساعات الفرعية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة شملت جميع مكونات نظام إنذار الحريق من حساسات حريق وأجهزة النداء اليدوي والأجراس واللوحات الرئيسية والفرعية وغيرها وصيانة وتشغيل جميع مكونات الأنظمة الخاصة بالتحكم والمراقبة بمختلف أنواعها وأجهزة التحكم واللوحات الخاصة بالنظام والموزعة في مختلف مواقع المسجد الحرام.