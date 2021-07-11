العاهل الأردنى يؤكد أهمية تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ مساء اليوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأمن المائي لمصر والسودان الشقيقتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الوزارة، في بيان، على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وأكدت الخارجية الأردنية أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.



وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الأردنية،468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 755 ألفا و948 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي 9818 حالة.

وأشارت إلى تعافي 237 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739 ألفا و228 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.