الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى يؤكد أهمية تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الملك عبدالله
الملك عبدالله

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ مساء اليوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأمن المائي لمصر والسودان الشقيقتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

 

وشددت الوزارة، في بيان، على أهمية التوصل إلى حل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

 

وأكدت الخارجية الأردنية أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.


 وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الأردنية،468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 755 ألفا و948 حالة.


وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي 9818 حالة.

 

 وأشارت إلى تعافي 237 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739 ألفا و228 حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.

فلسطين إسرائيل السلام عمل الملك عبدالله الثاني إسرائيلي رئيس فلسطينيين الرئيس رسمية الأردنية الإسرائيليين الفلسطينيين فلسطيني اسرائيليين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ميسى يحقق أولى بطولاته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز بـ«كوبا أمريكا»

الشوط الأول.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف دى ماريا (فيديو)

شكرى: عقد مجلس الأمن جلستين متتاليتين خلال عامين بشأن سد النهضة إنجاز كبير

وزير التعليم يعلق على شائعة ذكر جمع كلمة «حليب» بامتحان الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

صور

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات