رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى الهدوء عقب تظاهرات رافضة لسجن زوما

دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى احترام سيادة القانون وعدم إلحاق الضرر بالمنشآت العامة، في أعقاب أعمال شغب خلال تظاهرات رافضة لسجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال الرئيس الجنوب أفريقي في كلمة متلفزة السبت إن "التظاهرات في مقاطعة كوازولو ناتال (معقل الرئيس السابق زوما) يجب أن تكف عن تقويض سيادة القانون وإلحاق الضرر بالاقتصاد"، مضيفا أنه "لا مبرر للعنف الذي اندلع خلال التظاهرات بالمحافظة، ولا يمكن إضفاء الشرعية على أعمال التخريب والعنف".

وأضرم متظاهرون النيران في أكثر من 25 شاحنة في كوازولو ناتال، وفقا لوسائل إعلام محلية، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح الرئيس السابق.

وسلم زوما نفسه للسلطات المحلية يوم الأربعاء الماضي، لقضاء فترة عقوبة السجن بسبب إدانته بازدراء المحكمة التي طالبت خلال فبراير الماضي بمثوله أمام لجنة الاستيلاء على أموال الدولة.

وانتقد زوما، الأحد الماضي، الحكم الصادر ضده بالسجن وقال لوسائل إعلام محلية إن "المحاكمة كانت غير مناسبة"، نافيا رفضه المثول أمام لجنة التحقيق التي يقودها نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو.

وعلى صعيد آخر، سجلت جنوب أفريقيا، 21 ألفا و610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليونين و179 ألفا و297 إصابة.

وأفاد موقع (إس إيه بي سي) الجنوب إفريقي،أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 64 ألفا و138 حالة بعد تسجيل 265 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتوفى جيف ماكوبو، عمدة جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، أمس، بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكوبو تولى المنصب في ديسمبر 2019 بعدما انتزع الحزب الحاكم سيطرة المدينة من ائتلاف معارض.

وقالت مدينة جوهانسبرج في بيان إن العمدة كان قد نقل إلى المستشفى بعدما أصيب بكوفيد-19، وتوفي متأثرا بالمرض اليوم الجمعة، وجرى تسمية يونيس مجينسا قائمة بأعمال العمدة.

وتشهد جنوب أفريقيا حاليا موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما تشهد جوهانسبرج وإقليم جاوتينج المحيط، العدد الأكبر من الإصابات الجديدة.