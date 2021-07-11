رئيس الحكومة الإيطالية يؤكد تضامنه مع وزير خارجيته على خلفية تهديدات داعش

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن دعمه لوزير خارجية بلاده لويجي دي مايو بعد توجيه تنظيم "داعش" تهديدات إلى روما ، حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية.

وسابقا اليوم نقلت وسائل إعلام إيطالية مقتطفات من مقالة نشرت في صحيفة أسبوعية تابعة لـ "داعش" وعلق كتابها على لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف المناهض للتنظيم في روما أواخر يونيو.

ووصفت المقالة المشاركين في اللقاء، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الإيطالي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بـ "الصليبيين"، فيما ذكرت روما ضمن قائمة "أهداف" التنظيم المستقبلية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الإيطالية أن دراغي "يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه العميق مع وزير الخارجية لويجي دي مايو". وأشار البيان إلى أن اللقاء الذي ترأسه الوزير الإيطالي "تكلل بالنجاح" وأن "الحكومة متمسكة بمحاربة الإرهاب".

و أعرب ممثلو أبرز القوى السياسية في إيطاليا ورئيسا كلتا غرفتي البرلمان وأعضاء الحكومة عن تضامنهم مع دي مايو.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 12 حالة وفاة، وألف و400 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء إلى 127 ألفا و768 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و269 ألفا و885 إصابة.

كورونا حول العالم

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 186 مليونا و854 ألفاً و136 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و35 ألفا و448 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 170 مليونا و906 آلاف و778 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.