الاحتفال بمرور أكثر من 7 آلاف سنة من عمق الحضارة المصرية

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري٬ بمقره في شارع الأزهر٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ الاحتفالية الكبرى٬ والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ والتي تقام تحت عنوان "فرحة رسالة سلام"٬ وذلك للاحتفال بمرور 15 عامًا على تأسيس فرقة رسالة سلام الدولية٬ على يد الفنان انتصار عبد الفتاح٬ كمشروع قومي ودولي في العام 2006.

وتضم فرقة رسالة سلام الدولية فرق: سماع للإنشاد والموسيقى الروحية من التراث الإسلامي ومجموعة التراتيل والألحان القبطية من التراث القبطي والترانيم الكنائسية والتي تنشد القوالب الكنسية الأوروبية، بالإضافة إلى مجموعة إندونيسيا داعي الندي للإنشاد والترانيم البيزنطية٬ ومجموعة من الأصوات المتميزة من أقاليم مصر المختلفة وورشة منشد الغوري ومدرسة سماع .

وعن مشروع رسالة سلام الدولية٬ قال الفنان انتصار عبد الفتاح لــ"الدستور": هو مشروع ثقافي وسياحي دولي يرسخ لمفهوم الحوار الثقافي ويستثمره ليعكس ثراء وتنوع الثقافة المصرية ويؤكد على جوهر الأديان المحبة و التسامح والسلام، وتفرد الشخصية المصرية بعمقها الثقافي والحضاري كمنتج ثقافي مصري أصيل يتجاوز حدود الثقافات المختلفة لخلق حالة من الانسجام والتناغم والتفاهم والتواصل بين شعوب العالم بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، والتعرف على على فنون ثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع من خلال ورش دولية تم تقديمها منذ عام 2008 وحتى 2021 بمشاركة عدد كبير من الدول المختلفة من بينها: «النرويج٬ الهند٬ براجواي٬ كوبا٬ فرنسا٬ جورجيا٬ اليونان٬ أمريكا٬ أسبانيا٬ رومانيا٬ البوسنة والهرسك٬ باكستان٬ تركيا٬ تونس٬ الجزائر٬ المغرب٬ الأردن٬ السودان٬ جنوب السودان٬ الكونغو برازافيل٬ زامبيا٬ السنغال٬ نيجيريا٬ تتارستان٬ إندونيسيا٬ بنجلاديش٬ الصين٬ إيطاليا٬ إنجلترا» وغيرها.

تابع "عبد الفتاح" موضحًا: «وتم تنفيذ هذه الورش بقبة الغوري ومن خلال الورشة الدائمة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية وملتقى الأديان منذ الدورة الأولى 2008 بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية٬ برؤية فنية وبإسلوب جديد ومنهج خاص بي يبرز ثقافات الشعوب في فن السماع، كما تم تدشين أول منتخب دولي لفن السماع والمقامات الروحية في عهد الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة حسام نصار في الدورة الخامسة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية عام 2012».

سافرت فرقة رسالة سلام الدولية، حيث قدمت عروضها في عدة دول منها: «النمسا وعرضت في أكبر كنائس فيينا 2010 ، الصين معرض أكسبو الدولي 2010 ، ألمانيا في أربع ولايات مختلفة٬ وتم عرض رسالة سلام في أكبر كنائس برلين٬ فرنكفورت٬ ميونيخ٬ فورسبورج 2012، إيطاليا في الأكاديمية المصرية للفنون 2012 ، الفاتيكان تم العرض في أقدم كنيسة 2014، إنجلترا في المتحف الوطني أمام حجر رشيد٬ وجامعة كامبريدج 2015 ، فرنسا على مسرح اليونسكو وكنيسة سان جيرمان عام 2011 و 2015».

كما سافرت فرقة سماع إلى تونس٬ والجزائر٬ والمغرب٬ كما قدمت رسالة سلام في الجامعات المصرية٬ جامعة القاهرة٬ جامعة عين شمس٬ جامعة المنصورة٬ جامعة القليوبية، بالإضافة إلى الميادين: ميدان التحرير ممر بهلر بوسط البلد٬ ميدان روكسي٬ ميدان الكوربة بمصر الجديدة٬ شارع المعز القاهرة التاريخية٬ وبيت ومنشئ فرقة رسالة سلام وسماع للإنشاد والموسيقى الروحية مركز إبداع قبة الغوري بالحسين.

إن إستمرار فرقة رسالة سلام عبر الأزمنة والأمكنة إنما هي أصدق تعبير علي استمرارية حكمة المصري القديم٬ فالفرقة بهذا المفهوم تحتفل بمرور أكثر من 7 آلاف سنة من عمق الحضارة المصرية القديمة وليس 15 عامًا فقط.

واختتم الفنان انتصار عبد الفتاح: ومن متون هرمس أصلي في باحة مفتوحة للسماء٬ مستقبلًا الشرق في الفجر والغرب في الغسق حتى ينفتح الكون أمامي ويستقبل الكون كله أصوات تسابيحي إنفتحي أيتها الأرض العظيمة وأمسكي بهمسات أوراقك أيتها الأشجار فأنا أهم بالترنم بمدائح الواحد الكل.

يشارك في إحتفالية فرحة رسالة سلام كل من: فرقة جنوب السودان٬ كورال كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية اليونان٬ التراتيل والألحان البيزنطية٬ نيكولاوس كاتسيكاس .