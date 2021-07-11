هولندا.. إلغاء بث تلفزيونى بسبب تهديدات وإطلاق النار على مراسل قناة

قالت قناة "آر تي إل" الهولندية، إنه تم إلغاء بث تلفزيوني بسبب تهديدات، بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال مراسل الجريمة الهولندي بيتر آر دي فريس.

وأكدت القناة أنه تم إخلاء الاستوديو الذي يقع في وسط أمستردام لأسباب أمنية.

وكان دي فريس أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه في الشارع خارج الاستوديو مساء الثلاثاء الماضي بعد ظهوره في برنامج "آر تي إل بوليفارد" الذي يتم بثه على الهواء.

وقال متحدث باسم بلدية أمستردام إن البرنامج تلقى تهديدا خطيرا.

وذكر وزير العدل فرد غرابرهاوس إنه تم اتخاذ إجراءات "مرئية وغير مرئية أيضا" ردا على ذلك، ولم يذكر تفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن حالة دي فريس ما زالت حرجة.

وبعد الهجوم بقليل، تم القبض على رجلين بناء على أقوال شهود عيان وصور التقطتها كاميرات، ويقال إن رجلا (21 عاما) من روتردام هو مطلق النار، كما قيل إن بولنديا (35 عاما) يعيش في قرية موريك جنوب شرقي هولندا كان قائد سيارة الهروب.

وتم تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الاثنين يوم الجمعة لمدة أسبوعين مبدئيا.

ولم تذكر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل حول خلفية الهجوم أو دوافعه.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزاة الصحة الهولندية، تسجيل 10 آلاف و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية تم تسجيلها منذ ديسمبر الماضي.



وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية على موقعها الإلكتروني، أن المعدل اليومي منذ الأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 41% بواقع 4500 إصابة تقريبا يوميا، لافتة إلى أن المعدل اليومي أيضا ارتفع أكثر من 7 مرات ما كان عليه منذ 11 يوما.



وأشارت إلى أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى أكثر من مليون و710 إصابات في أنحاء البلاد، فيما بلغت حالات الوفاة 17 ألفا و764.