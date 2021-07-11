الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودى والأوراق المطلوبة

عداد الكهرباء الكودي
عداد الكهرباء الكودي

يبحث الكثير من المواطنين، من خلال محرك البحث "جوجل"، عن خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي، عبر المنصة الإلكترونية.

وتستعرض "الدستور" خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي 2021 والأوراق المطلوبة.

أوراق ومستندات مطلوبة لتقديم طلبات العداد الكودي من خلال المنصة الإلكترونية:

- عقد الملكية للعقار أو وحدة السكن أو الوحدة التجارية.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوحدة التي يتاح توصيل التيار الكهربي لها.
- توصيل المياه أو التليفون أو الغاز الطبيعي.
- إيصال تقديم بمبلغ 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي

- الدخول على موقع المنصة لخدمات المواطنين.
- اختيار الخدمة لطلب تركيب العداد الكودي.
- تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحة تلك البيانات.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.
- سند حيازة.
- موافقة جهة الحي أو جهة الإدارية المختصة أو المقايسة العقارية.
- إضافة النشاط التجاري في حالة وجوده.
- تسجيل البطاقة الضريبية.
- كتابة السجل التجاري أو الإقرار الكتابي من المواطن بأنه جار استخراج التراخيص.
- إرسال الطلب.

 

مد المهلة للتقديم على العداد الكودي من خلال المنصة الإلكترونية


وقامت الشركة القابضة للكهرباء بمد المهلة لتلقي طلبات المواطنين، ليتمكنوا من التحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية للمباني التي تكون مخالفة والعشوائية لنهاية شهر يوليو القادم، تسهيلًا على المتقدمين الراغبين في تركيب عداد كودي.

وسجل على المنصة الإلكترونية ما يقرب مليون و475 ألف طلب لتركيبات العداد الكودي بدءا من تفعيلها حتى وقتنا هذا، متبعا الإجراءات لتنفيذ الطلبات التي يتم تقديمها عبر جميع الشركات للتوزيع على مستوى محافظات مصر.

 

رابط التسجيل للمنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب العداد الكودي


حددت وزارة الكهرباء تقديم الطلبات على عدادات كودية لجميع المباني المخالفة والعشوائية عبر التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط الآتي: https://eservices.eehc.gov.eg/

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