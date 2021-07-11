وزير التعليم يعلق على شائعة ذكر جمع كلمة «حليب» بامتحان الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة السؤال الخاصة بجمع كلمة "حليب" في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مؤكدًا أنه إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال الوزير: "دعونا نفكر دقائق من يصنع إشاعة مثل "جمع حليب" بعد الامتحان وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الاشاعة؟".

وأضاف "شوقي" خلال تصريحات له عبر مجموعات "محبي طارق شوقي" عبر تطبيق "الواتس آب": "السبب واضح وهو تصدير رأي عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس".

كان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من أطلق شائعة وجود سؤال تعجيزي في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهو "جمع كلمة حليب"، شخص مدفوع له بهدف إحداث شوشرة.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "شخص اخترع أسئلة ليصدر صورة للرأي العام، وهو شخص مدفوع له".

ولفت إلى أنه في أول يوم امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، تم رصد جهات خارجية تصور تزاحم الأهالي، كما تصور حدوث غش جماعي، وتبين أن المدرسة التي صورت مدفوع لها لتأخذ اللقطة.

يذكر أنه انطلقت، صباح أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان يفيد بنقل الطالب "ع.ص.س" إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه في أداء الامتحان بالدور الثاني.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.