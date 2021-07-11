الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد زعم انتحاره.. طالب الثانوية يظهر: «أنا كويس وموبايلى مبطلش رن»

الطالب عبد اللطيف
الطالب عبد اللطيف الشناوي

زعمت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي انتحار طالب ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية أمس، حيث كتب مدوِّن على أحد الجروبات: "توفي عبد اللطيف الشناوي نتيجة انتحار بعد امتحان العربي اليوم وصعوبته".

وسرعان ما ظهر الطالب وكتب في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "يا جدعان أنا موجود أهو الحمدلله وربنا يطول في عمري وبعد إذن الأدمن متقبلش بوستات زي دي حتى لو حقيقة، كده كده إحنا مش ناقصين توتر لأني لما شوفت بوست ده أنا خوفت جدا وأرجو من كل الناس تخليها عارفة، اتعب وخلي أملك في ربنا كبير وربنا مش هيضيع تعب حد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وحتى لو معرفتش تحل عادي زيك زي غيرك، ووالله والله حتى اللي غش أو اتسربله الامتحان حسابه عند ربنا مش عند حد فينا ومعظم إجاباتهم غلط وربنا مش هيساوي اللي تعب باللي متعبش".

واستكمل: "وحتى لو عكيت في العربي عادي أنت لسة في أول الطريق وخليك عارف إنك لو مجبتش مجموع فربنا أكيد شايلك حاجة حلوة أهم من المجموع، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وآسف للإطاله ومعلش اقبل يا أدمن علشان الناس تعرف إني موجود لإن تليفوني مبطلش رن وشكرا".


وعلق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على هذه الشائعات خلال جروب دعم طارق شوقي قائلًا: "والله تعبنا من لفت النظر أن هناك أيادي محترفة تعمل على السوشيال ميديا لإثارة كل أنواع البلبلة وتصدير رأى عام مناهض وتشويه الدولة، ولكن للأسف يسارع الكثيرون إلى التصديق الفوري بل والهجوم السافر على الوزارة قبل التحقق من المعلومة". 

وأدى طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، أمس السبت، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد.

الله بوك ثانوية عامة قبل اللغة العربية دكتور مادة تصدير لحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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