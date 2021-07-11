الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نوران أبوطالب تفتتح حفلات الصيف فى مسرح الزمالك (صور)

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب

شهد مسرح الزمالك ليلة طرب غنائية خاصة للمطربة نوران أبوطالب،  في مستهل سلسلة حفلات موسم الصيف.


وخطفت" نوران" مسامع جمهورها في الزمالك برحلة غنائية طويلة استمرت ساعتين قدمت خلالها أكثر من 17 أغنية،  تنوعت بين أغانيها القديمة والجديدة،  بداية من "فوازير" و"في هويد الليل" و"يا نجمة"، مرورا بأغنيات "كي يضيق بيك الدهر" و"أبعد مكان" و"طاير يا هوا".

 

كما حملت سهرة نوران الغنائية مفاجأة خاصة من نوعها بحلول المطرب أحمد الحجار ضيفا عبر تقديمه أغنية "بحلم معاك"، أول دويتو غنائي يجمعه مع نوران وتم إطلاقه مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره بين الإسكندرية وأمريكا.


وافتتح مسرح الزمالك بسهرة نوران موسم حفلاته الغنائية الصيفية خلال شهر يوليو،  والذي يشهد فيه توليفة متنوعة المذاقات الموسيقية،  من بينها حفلتين متتاليتين للفرقة الأردنية الشهيرة أوتوستراد وحفل فرقة ملاذ ومهرجان موسيقى الروك.

 


نوران أبوطالب، هي مغنية مصرية، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ 4 أعوام، بعد قرارها التركيز على مسيرتها الفنية رغم دراستها للقانون الدولي، و نشأت منذ طفولتها في بيت محب للموسيقى و الفنون فوالدتها مغنية أوبرا، وتمزج في موسيقاها بين روح الموسيقى الشرقية و العربية المعاصرة و بين عدة ألوان موسيقية غربية وعالمية،  و تنشغل حاليا بتحضير ألبومها الغنائي الأول.

 

حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
حفل نوران أبوطالب
موسيقى نوران أبو طالب موسيقى الروك مسرح الزمالك أحمد الحجار

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وائل لطفي

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