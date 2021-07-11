الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحدث الطرق للـ استعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.. خطوات ولينك

استعلام عن فاتورة
استعلام عن فاتورة الكهرباء

استعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.. كلمات بحثيه هامة، تشغل بال المواطنيين يوميا خاصة لتقديم الشكاوى والسداد، وننشر لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 .. بـ"جنوب القاهرة".. فقد أكدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تعزيز خدماتها للمشتركين على مستوى القاهرة الكبري، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر.

 

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 في جنوب القاهرة

 

يأتي كل هذا عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء // .http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx\

 

وأوضحت شركة جنوب القاهرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوي الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيمايتعلق بخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

 

ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء جنوب القاهرة فقط.

 

كما يمكن للمشترك الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx\ بالمنطقة السكنية التى يقيم بها ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء وكذلك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

 

يمكن لكافة المواطنيين، تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر اللينك التالي   http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx 

  1. في الخطوة الاولى، الضغط على قسم الخدمات.
  2. في الخطوة الثانية، إضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
  3. في الخطوة الثالثة، تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.
  4. في الخطوة الرابعة، إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.
  5. واخيرا، الخطوة الخامسة، الضغط على زر استعلام.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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