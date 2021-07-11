الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في رسائل متبادلة.. الرئيسان الصيني والكوري الشمالي يتعهدان بتعزيز التعاون

في رسائل متبادلة.. الرئيسان الصينى والكورى الشمالى يتعهدان بتعزيز التعاون

الرئيسان الصينى والكورى
الرئيسان الصينى والكورى الشمالى

تبادل الرئيسان الكوري الشمالي كيم جونغ أون والصيني شي جين بينج رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون، في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

 

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية بأن كيم قال في رسالته إلى نظيره الصيني إن "التعاون أمر حيوي في مواجهة القوى الأجنبية المعادية".

 

وأضاف أنه "على الرغم من الوضع الدولي المعقد في السنوات الأخيرة، تزداد الثقة والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين يوما بعد يوم".

 

من جانبه، قال شي في رسالته إلى كيم إنه "يعتزم تعزيز التواصل وقيادة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".

 

 و علي صعيد آخر ، قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين  إن أي شركة لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم لا بد وأن تخضع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين إن المراجعة الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها بعد الإدراج في الخارج.
 

ويأتي هذا الإخطار بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي جلوبال العملاقة لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها خصوصية المستخدمين بعد أيام من إدراجها في نيويورك.

 

 و علي صعيد آخر ، قال نائب المدير العام لإدارة الشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية "قوه شيويه جيون"، اليوم الجمعة، إن بلاده قدمت 500 مليون جرعة من لقاحات ومركزات مضادة لفيروس "كوفيد- 19"، إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

 

وأضاف جيون- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن الصين دعمت بفاعلية دولا نامية أخرى في إنتاج اللقاحات، بهدف توسيع القدرة العالمية لإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن الصين تعارض قومية اللقاحات.

تعزيز التعاون تعاون الصين رسائل رسائل متبادلة الشمالى الصينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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