تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 والفئات المستثناة

بعد الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وهي الزيادة التي أُُقرت للمرة الثامنة على التوالي وهي بنسبة 13%، وتختص بأول 5 شرائح فقط من الاستهلاك المنزلي، وذلك وفقا للخطة التي قامت بإعلانها الوزارة العام الماضي وستستمر إلى عام 2025.

وترصد "الدستور" في تلك السطور أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 بعد الزيادة الجديدة.



أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 بعد الزيادة الجديدة

السعر من صفر إلى 50 كيلو وات يعادل 48 قرشا.

السعر من 51 إلى 100 كيلو وات يعادل 58 قرشا.

السعر من صفر حتى 200 كيلو وات يعادل 77 قرشا

السعر من 201 إلى 350 كيلو وات يعادل 106 قروش.

السعر من 351 إلى 650 كيلو وات يعادل 128 قرشا.

السعر من 651 إلى ألف كليو وات يعادل 140 قرشا.

السعر من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات يعادل 128 قرشا.

السعر من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات يعادل 145 قرشا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 بعد الزيادة الجديدة

فئات تم استثناؤها من تطبيق زيادة فاتورة الكهرباء الجديدة

الشريحة السادسة وهي التي تستهلك بقدر من 651 إلى ألف كيلو وات والتي تحاسب بسعر 140 قرشًا لكل وات.

الشريحة السابعة وهي التي تتجاوز الاستهلاك بقدر 1000 كيلو وات، وسيظل سعرها في ذلك العام عند 145 قرشًا.

سعر الكهرباء في المحال التجارية والأغراض التجارية ثابت ولم يتغير خلال العام المالي، وذلك مراعاة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا وعدم حدوث الكساد في السوق التجارية.

كما تم تثبيت أسعار الشرائح الاستهلاكية الصناعية، والتي تكون بنفس السعر، ولن تتبع للزيادة الجديدة في فاتورة الكهرباء.