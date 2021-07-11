وزير الإعلام اليمنى: إسقاط مليشيا الحوثى عضوية برلمانيين إجراء غير دستورى

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، إن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بإسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأوضح الأرياني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادر عن مليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود احلال السلام، ونواياها إقصاء جميع المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.

و في وقت سابق، ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين باليمن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، عبر موقعها الرسمي، أعرب وزير الخارجية اليمني عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الأزمة اليمنية، مؤكدًا أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي.

وتطرق "بن مبارك" إلى رفض ميليشيا الحوثي المستمر لخطة السلام في اليمن والموقف السلبي تجاه الجهود الدولية لتسوية الصراع وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما أشار وزير خارجية اليمن إلى المتغيرات المتسارعة على الأرض وما شهدته محافظة البيضاء من انتصارات كبيرة لصالح الجيش الوطني والمقاومة، واسترداد عدد من المديريات والمناطق والتقدم باتجاه مركز المحافظة.

وأوضح أن احتفال المواطنين الساكنين في تلك المناطق ومشاركتهم في طرد ميليشيا الحوثي من مناطقهم وعودة النازحين إلى ديارهم يكذب افتراءات ميليشيا الحوثي وادعاءاتها.

من جانبه، أشار المبعوث السويدي إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة اليمنية وإحلال السلام، مؤكدًا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.