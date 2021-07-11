الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الملكة إليزابيث توجه رسالة للاعبى إنجلترا قبل نهائى «يورو 2020»

الملكة إليزبيث
الملكة إليزبيث

وجهت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالة إلى لاعبي منتخب إنجلترا تمنت من خلالها حظا سعيدا لهم في نهائي كأس أمم أوروبا، أمام إيطاليا، اليوم الأحد، على ملعب "و يمبلي" في لندن.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الملكة إليزابيث التي حضرت نهائي كأس العالم 1966، و توج فيه المنتخب الإنجليزي باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ملعب "ويمبلي" الشهير: "قبل 55 عاما، حظيت بشرف تسليم كأس العالم إلى بوبي مور.. و رأيت حينها ما يعنيه ذلك بالنسبة للاعبين و الإدارة و الجهاز الفني".

 

وأضافت ملكة بريطانيا: "الوصول إلى نهائي بطولة كبرى و الفوز به أمر مهم للغاية".

 

وتابعت: "أود أن أنقل لكم تهنئتي و تهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية".

 

واختتمت الملكة إليزابيث الرسالة، قائلة: "أريد أن أبعث لكم أطيب المتمنيات في مباراة الأحد.. و أن لا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب.. بل و يتذكر الحالة الذهنية و العزيمة و الفخر الذي تحليتم بها".

 

ولم ينجح منتخب إنجلترا في بلوغ مباراة نهائية لبطولة كبيرة، منذ مونديال 1966 على أرضه، وبالتالي يملك اللاعبون فرصة تاريخية للفوز بأول لقب لإنجلترا في كأس أمم أوروبا.

 

و أشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه من غير المتوقع أن تحضر الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما و التي سلمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، المباراة النهائية لـ"يورو 2020"، اليوم  الأحد، في ملعب ويمبلي.

 

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يمثلها حفيدها الأمير وليام، و الذي يعد أحد أكبر مشجعي رياضة كرة القدم، و سيرافقه كل من رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم و أعضاء من العائلة الملكية.

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وائل لطفي

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