استطلاع: أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس بولسونارو

كشف استطلاع للرأي في البرازيل ولأول مرة عن أن أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس جايير بولسونارو في ظل مزاعم فساد مرتبطة بشراء لقاحات.

ووفقًا لوكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أوضح استطلاع مؤسسة "داتافولها" أن 54 بالمئة من البرازيليين يؤيدون اقتراحا باتخاذ البرلمان إجراءات لمساءلة الرئيس، في مقابل معارضة 42 بالمئة.

وترددت مؤخرا مزاعم بضلوع مسؤولين اتحاديين في رشى مرتبطة بشراء لقاح "كوفاكسين" الذي تطوره شركة هندية.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أوقفت في أواخر يونيو صفقة لشراء لقاح "كوفاكسين" بقيمة 1.6 مليار ريال (304 ملايين دولار).

و علي صعيد آخر ، أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية،بأنه تم إعطاء إجمالي 111.9 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 1.56 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ 24 أسبوعا.

و بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19 مليون حالة، بالإضافة إلى 531 ألفا و688 وفاة.

و ظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.