أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

قال عبدالرحمن وحيد محمد حلمي الطالب الذى اتهمته وزارة التربية والتعليم بتسريب امتحان اللغة العربية، إنه فوجىء أثناء قيامة بحل الامتحان بدخول شخصين على االلجنة وبحوزتهما ورقة مكتوب داخلها كود.



وأضاف "وحيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، ان الشخصين قاما بتفتيش جميع أوراق اللجنة لمطابقة الكود من على ورقة الإجابة بالكود الذي بحوزتهما، لافتًا إلى أن الكود الذي كان بحوزتهما كان نفس الكود الخاص به، فقاما بسحب التابلت وساعة "اسمارت واتش".

وتابع: بعد انتهاء الامتحان ذهبت إلى رئيس اللجنة والذي اتهمني بتسريب الامتحان عن طريق الساعة، بالرغم أن الساعة ليس بها كاميرا أو خط داتا"، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر وتحريز الساعة ثم حصل على التابلت.



ونفى الطالب أن يكون تم القبض عليه أو التحقيق معه.



وشدد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربيه والتعليم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.



كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب، مؤكداً أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مؤكدًا وكيل الوزارة على قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.



وشدد وكيل الوزارة أيضًا على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.



وأكد "حسن" أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب



وقال وكيل الوزارة إنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سرير، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.

يذكر أن محافظة الغربيه يؤدي بها 31571 طالب الامتحان في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.