الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

8 علامات تحذر من الشامات

سرطان الجلد
سرطان الجلد

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، فما هي العلامات الثمانية المبكرة التي يجب اكتشافها؟.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تحدثت إيف كاشا، كبيرة المسؤولين العلميين من Dermoi، حصريا مع "إكسبريس"، لتقديم العلامات الثمانية الرئيسية لسرطان الجلد.

وقالت إن سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي وغير منظم لخلايا الجلد، وأضافت: "هناك نوعان رئيسيان من سرطانات الجلد، إحدى الفئات الأكثر فتكا هي الورم الميلانيني الخبيث (MM)، ويتشكل هذا السرطان في الخلايا الصباغية للبشرة ويميل إلى الانتشار". 

والفئة الثانية هي سرطان الجلد غير الخبيث (NMSC)، وتشمل هذه الفئة سرطانات الخلايا القاعدية، وسرطان الجلد من الخلايا القاعدية الموجودة في الطبقة السفلية من البشرة، وكذلك سرطان الخلايا الحرشفية الذي يحدث في الخلايا الحرشفية للبشرة.

وعندما سئلت كاشا عن الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد، أجابت: "هناك العديد من الأسباب المحتملة لسرطان الجلد. أولا، يرتبط التعرض للآشعة فوق البنفسجية علميا بسرطان الجلد. وذلك لأن التعرض للآشعة فوق البنفسجية من آشعة الشمس يتسبب في حدوث طفرة في الحمض النووي، والإجهاد التأكسدي، وقمع جهاز المناعة (يلعب جهاز المناعة دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان). و الاستعداد الوراثي بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل الإجهاد والتلوث والنظام الغذائي وعادات التدخين والنوم، هي عوامل متورطة أيضا كعوامل مساهمة في تطور سرطانات الجلد".

وتشمل الأعراض الثمانية التي تحذر من الإصابة بسرطان الجلد ما يلي:

• الشامات التي تنمو في الحجم.

• الشامات التي تغير شكلها أو تتشكل بأشكال حادة غير منتظمة.

• الشامات التي يتغير لونها.

• الشامات التي تكون مؤلمة وتنزف.

• الشامات التي تحتوي على طبقة شمعية بيضاء صفراء (إشارة إلى سرطان الخلايا القاعدية).

• الشامات المتقشرة.

• تقرحات الجلد التي لا تلتئم.

• زوائد لامعة وردية.

سرطان الشام ماني رئيس سرطان الجلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 والفئات المستثناة

«ذا ناشيونال» تحذر من «مدارس أوروبية» لزرع نشاط الإخوان المتطرف

شكرى: عقد مجلس الأمن جلستين متتاليتين خلال عامين بشأن سد النهضة إنجاز كبير

ميسى يحقق أولى بطولاته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز بـ«كوبا أمريكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

صور

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات