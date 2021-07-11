الليلة.. حفل توقيع وإطلاق الطبعة الثانية لرواية وادى الدوم للكاتب علاء فرغلى

على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ يستضيف مبنى القنصلية بمقره الكائن في 5 شارع الفضل خلف حلواني العبد بشارع طلعت حرب٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الثانية من رواية "وادي الدوم" والصادرة حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ للكاتب الروائي الشاب علاء فرغلي.

ينسج الكاتب علاء فرغلي، في روايته "وادي الدوم"٬ والتي فاز عنها بجائزة الروائى العالمى نجيب محفوظ للرواية لعام 2021 فى مصر والعالم العربى٬ عالمًا باذخ الثراء بكل مفرداته٬ يتكئ في المقام الأول على الحكاية المراوغة ما بين ما كان وما هو حادث وقت السرد الآني.

عالم الصحراء الغربية التي لا نكاد نعرف عنها شيء عالم الواحات المنسية رغم كونها البوابة التي مرت من خلالها جيوش الغزاة والمتحاربين٬ من أول الملك الفارسي قمبيز٬ والإسكندر الأكبر٬

وصراع المماليك بين بعضهم البعض٬ وفرارهم من المحروسة إلى الصعيد خوفا من مدافع نابليون٬ وجيش السنوسي المهدي في حربه ضد الكفار٬ مرورا بجيوش العالم التي تقاتلت وخلفت ورائها ملايين القتلى في الحربين العالميتين الأولى والثانية٬ وليس انتهاءً بغارات القذافي وحربه على التشاديين٬ بل وبوادر ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي الدموي.

الكل عبر من هناك٬ الكل حاول الاستيلاء على "الدومة" وكسر شوكتها لكنها كانت أيضا أبية على الانكسار والأسر٬ كانت نخلاتها الشامخات السامقات دوما عصية على الانحناء٬ وظلت جروفها الصخرية بواباتها الحارسة الساهرة على حماية ساكنيها ضد أي غزو أو محاولة للاحتلال٬ أو كسر هامة مؤسسيها وساكنيها.

ومن أجواء رواية "وادي الدوم" نقرأ: "كان أصغرهم شابا إنجليزيا زائغ العينين ينادونه "رويل" سيتقرب إلى "المدني" ويبادله الحديث عن حياة الصحراء وسكانها وبناتها اللواتي يجرين خلف المطايا بأقدام حافية وشفاه باسم، يجمعن الوقش، ويحلبن الأضراع، ويليسن المصاطب وحوائط البيوت، فيقرأ المدني في عينيه ولعا بنساء البوادي، لكنه لن يعلم أن هذا الولع سيكون سببا في حرب طاحنة بعد نحو عشرين عاما، حينما يصير "رويل" قائدا لقوات الإنجليز في مطروح ويسقط في غرام بدوية يختطفها ليتزوجها رغما عن أبيها وقبيلتها.."

يشار إلي أن علاء فرغلي٬ روائي مصري، صدرت روايته الأولى "خير الله الجبل" في 2016، عن دار العين للنشر٬ وفازت في نفس العام بالمركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية فرع الرواية، ويتم تحويلها حاليا إلى مسلسل درامي طويل. وكانت الطبعة الأولي من رواية "وادي الدوم"٬ قد صدرت في يونيو 2019 عن نفس الدار.

