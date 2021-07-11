الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الصورة الأولى لطالب الغربية المسئول عن تسريب الامتحان

تسريب الإمتحان
تسريب الإمتحان

كشف مصدر داخل محافظة الغربية عن أن الطالب الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بأنه المسئول عن تسريب الإمتحانات لم يتم القبض عليه.

 

وتنشر الدستور الصورة الأولى للطالب الذى تم اتهامه من قبل وزارة التربية والتعليم بتسريب الإمتحان بمدينة طنطا.

 

وأضاف المصدر في تصريح للدستور أن الطالب ذهب إلى مديرية التربية والتعليم ليتم التحقيق معه، مشيرًا إلى أن الطالب أنكر جميع التهم.

 

وكان قد شدد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة  الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب، مؤكداً أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، وشدد وكيل الوزارة  على قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

 

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم 

 

وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

 

وأكد "حسن" أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى، ولابد من تضافر جميع الجهود للعبور إلى بر الأمان بسير الامتحان والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.

 

أكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سرير، بها كافة وسائل الإعاشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.

 

يذكر أن محافظة الغربية يؤدي بها 31571 طالب الامتحان في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

 

الطالب
خاص الدستور تنشر الصور الاولى للطالب الذي أعلنت وزارة التعليم أنه المسئول تسريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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