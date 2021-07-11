الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطوير المواقع الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية للتنشيط السياحى

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس السبت، عن عقدها اجتماعين، الاجتماع الأول حضرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور عدد من قيادات الوزارة مع ممثلي الشركة الدولية التي تم التعاقد معها حديثًا لتتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بها، ضمن خطة وزارة السياحة نحو تطوير ورفع كفاءة وتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للهيئة للترويج السياحي لمصر داخليًا وخارجيًا، من خلال محتوى جديد ومتطور في ظل تزايد أهمية المنصات الرقمية المختلفة، والتي أصبحت لغة العصر نظرًا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.

وخلال الاجتماع، قام ممثلو الشركة بتقديم عرض تقديمي عن خطتهم لتطوير وإدارة الموقع الإلكتروني الترويجي ومنصات التواصل الاجتماعي للهيئة بما يساهم في الترويج السياحي للمقصد المصري بصورة أكبر وإلقاء الضوء على المقومات المتنوعة له، وذلك في إطار تنفيذ ملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يعدها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، والتي على أساسها سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

كما عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اجتماع آخر مع لجنة تيسير الأعمال بنقابة المرشدين، وذلك لمناقشة قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة وتنقيحها لتكون صحيحة ودقيقة حتى يتسنى إجراء انتخابات النقابة في أقرب وقت. 

وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير على أن ملف المرشدين السياحيين يعد من الملفات الهامة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه المرشد السياحي باعتباره بمثابة سفيرًا لبلده، حيث يقوم بإبراز المقومات المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري إلى جانب التعريف بالحضارة والتاريخ المصرى العريق، فضلًا عن إلقاء الضوء على النهضة الحديثة التي تشهدها مصر. 

سياحة مصر وزارة السياحة والآثار اجتماعات ترويج المرشدين

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