الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أراب نيوز»: الجهود المصرية نجحت فى انعاش السياحة من جديد

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أشادت صحيفة "أراب نيوز" بالجهود المصرية من أجل انعاش قطاع السياحة الذي تضرر بسبب جائحة كورونا واعتبرت الصحيفة أن هذه الجهود توجت بالنجاح.

 

وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: تتطلع مصر إلى موسم سياحي قوي بعد عودة الزوار الألبان وحيث تستهدف مصراستقبال مليون سائح روسي في ستة أشهر.

 

وكان  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألغي يوم الخميس مرسوما صدر عام 2015 يحظر على شركات الطيران في البلاد السفر إلى المنتجعات المصرية.

 

وقال الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن قرار رفع الحظر كان له أثر إيجابي وأن عدد الرحلات قد يصل إلى 300 رحلة أسبوعيا.

 

ونقلت الصحيفة القول عن  حسام هزاع، رئيس الاتحاد: إن 3.1 مليون روسي زاروا مصر خلال عام 2014، وأنهم يمثلون 33 في المائة من إجمالي عدد السياح الذين زاروا البلاد في ذلك العام.

 

وقال: إن مصر تتوقع استقبال نحو مليون سائح روسي بنهاية العام الجاري وأن الإجراءات الاحترازية أدت إلى زيادة عدد الزوار من شرق أوروبا إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

وأضاف: أن الإجراءات الأمنية في المطارات ، والبروتوكولات الصحية في الفنادق، والعاملين في القطاع الملقحين ، خلقت صورة إيجابية للزوار القادمين من دول أوروبا الغربية.

 

وقال: إن الفنادق والقرى السياحية في مصر تعرف احتياجات السائحين الروس وستعمل على تلبيتها.

 

وفي سياق ذي صلة، أعلن محمد حيدر سفير مصر في ألبانيا عودة الحركة السياحية بين البلدين.

 

ونقلت الصحيفة عن حيدر القول: إن هناك بالفعل رحلتان  أسبوعيًا من تيرانا إلى شرم الشيخ والغردقة كما يوجد سافرين من كوسوفو أيضا.

 

وقال: إن الأرقام الواعدة تعكس الاهتمام الكبير للسائحين بمصر كواحدة من أهم الوجهات لعام 2021، بناءً على الإجراءات الاحترازية للدولة لضمان سلامة الزوار.

 

وقال: إن خطوة مهمة أخرى تم اتخاذها الأسبوع الماضي كانت إطلاق رحلة موسمية منتظمة بين العاصمتين لأول مرة لدعم السياحة المشتركة.

 

وقال :إن معدلات الإشغال تشير إلى تطور إيجابي في حركة السياحة والنقل يمكن البناء عليه لتحقيق أساس جيد لاستدامة الرحلات في المستقبل.

 

وأضاف: أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على قطاع السياحة ودعم جميع جوانب التعاون الثنائي بين مصر وألبانيا خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

 

وقال حيدر: إن هذه التطورات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي بذلتها السفارة خلال الأشهر القليلة الماضية لإطلاع شركات ووكالات السياحة الألبانية الكبرى على التسهيلات التي تقدمها مصر، وكذلك الزيارة الناجحة التي قام بها نائب وزير السياحة المصري إلى تيرانا. 

صحيفة آراب نيوز انعاش قطاع السياحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنئاف الرحلات السياحة في مصر

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وائل لطفي

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