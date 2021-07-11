كوبا: إجراءات جديدة للحد من حالات كورونا الواردة من الخارج

أعلن كبير علماء الأوبئة في كوبا الدكتور فرانسيسكو دوران، أن بلاده ستتخذ إجراءات صحية جديدة للمسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارًا من 15 يوليو الجاري؛ من أجل السيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا.

وقال دوران - في مؤتمر نقلته وكالة أنباء برنسا لاتينا، أن عزل المواطنين سيمتد إلى 14 ليلة في المنشآت الفندقية المقامة لهذا الغرض، موضحًا أن فترة حضانة المرض هي 14 يومًا، وكانت هناك حالات، بمجرد انتهاء فترة العزل التي تمتد لسبعة أيام وكانت اختبار كورونا سلبية، تحولت إلى إيجابية في مجتمعاتهم.

وأكد أنه سيتم فحص جميع العاملين في المطارات والنقل والسياحة من قبل العاملين الصحيين عند دخولهم وخروجهم.



وسجلت كوبا حتى يوم أمس 224 ألفًا و789 إصابة بكورونا و1459 وفاة منذ دخول الجائحة البلاد في 11 مارس 2020، وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوي العالم

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.