الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختيار مصرى لمنصب المدير الإقليمى لـ«أمازون» بسويسرا

المهندس تامر الجوهري
المهندس تامر الجوهري

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تعيين المهندس تامر الجوهري، خبير الاتصالات ومراكز البيانات، وأحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في أول مؤتمرات (مصر تستطيع)، مديرًا إقليميًا للبنى التحتية ومراكز البيانات بشركة أمازون العالمية في سويسرا.


وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى المهندس تامر الجوهري الذي يعد أول مدير مصري مسئول بالكامل عن شركة أمازون بسويسرا في هذا المجال التقني المتقدم، بحسب بيان اليوم السبت لوزارة الهجرة.


وأشادت الوزيرة بما يقدمه الجوهري من جهد وسعي ليحقق نجاحا بهذا القدر العلمي الرفيع، بما يسهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن بالخارج، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات.


من جانبه، أشار المهندس تامر الجوهري إلى عدد من محطاته العملية المهمة داخل شركة (أمازون)، فقد انتقل للعمل في سنغافورة، وأتم العمل بإدارة نظم التشغيل من خلال إضافة المزيد من مراكز البيانات لتواكب التوسع في هذه المنظومة هناك، وبعد ذلك تم تعيينه مسئولا عن إنشاء المركز الإقليمي في البحرين فيما يخص مهندسي ومديري المراكز هناك كإقليم جديد ليدخل حيز التنفيذ، ونجح في استقطاب وترشيح كوادر مصرية عملوا ليصبحوا مسئولين عن إدارة النظم الهندسية لبعض المراكز في البحرين.


و ذكر البيان أن الجوهري حقق نجاحا باهرا بإنشاء وإطلاق الإقليم الخاص بشركة أمازون في البحرين، وقد تم إسناد المسئولية الكاملة له ليكون مديرًا إقليميًا (Country Manager )، مختصًا بتعيين وإدارة كل أفرع نظم الهندسة ونظم التشغيل واللوجيستية في الإقليم الجديد بسويسرا، حيث يجري العمل على قدم وساق ليتم إطلاقه قريبا لينضم لبقية الأقاليم الأوروبية الخاصة بالشركة.

اليوم امازون سويسرا البحرين الاتصالات طلاق سنغافورة السبت وزارة الهجرة مصر تستطيع السفيره نبيله مكرم مصريين بالخارج فقد مراكز البيانات وزيرة الدولة للهجرة المشاركين وزارة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ميسى يحقق أولى بطولاته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز بـ«كوبا أمريكا»

شكرى: عقد مجلس الأمن جلستين متتاليتين خلال عامين بشأن سد النهضة إنجاز كبير

بيراميدز يعرض مليون دولار على مروان محسن للتوقيع (فيديو)

الشوط الأول.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بهدف دى ماريا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

صور

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات