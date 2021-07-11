اختيار مصرى لمنصب المدير الإقليمى لـ«أمازون» بسويسرا

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تعيين المهندس تامر الجوهري، خبير الاتصالات ومراكز البيانات، وأحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في أول مؤتمرات (مصر تستطيع)، مديرًا إقليميًا للبنى التحتية ومراكز البيانات بشركة أمازون العالمية في سويسرا.



وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى المهندس تامر الجوهري الذي يعد أول مدير مصري مسئول بالكامل عن شركة أمازون بسويسرا في هذا المجال التقني المتقدم، بحسب بيان اليوم السبت لوزارة الهجرة.



وأشادت الوزيرة بما يقدمه الجوهري من جهد وسعي ليحقق نجاحا بهذا القدر العلمي الرفيع، بما يسهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن بالخارج، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات.



من جانبه، أشار المهندس تامر الجوهري إلى عدد من محطاته العملية المهمة داخل شركة (أمازون)، فقد انتقل للعمل في سنغافورة، وأتم العمل بإدارة نظم التشغيل من خلال إضافة المزيد من مراكز البيانات لتواكب التوسع في هذه المنظومة هناك، وبعد ذلك تم تعيينه مسئولا عن إنشاء المركز الإقليمي في البحرين فيما يخص مهندسي ومديري المراكز هناك كإقليم جديد ليدخل حيز التنفيذ، ونجح في استقطاب وترشيح كوادر مصرية عملوا ليصبحوا مسئولين عن إدارة النظم الهندسية لبعض المراكز في البحرين.



و ذكر البيان أن الجوهري حقق نجاحا باهرا بإنشاء وإطلاق الإقليم الخاص بشركة أمازون في البحرين، وقد تم إسناد المسئولية الكاملة له ليكون مديرًا إقليميًا (Country Manager )، مختصًا بتعيين وإدارة كل أفرع نظم الهندسة ونظم التشغيل واللوجيستية في الإقليم الجديد بسويسرا، حيث يجري العمل على قدم وساق ليتم إطلاقه قريبا لينضم لبقية الأقاليم الأوروبية الخاصة بالشركة.