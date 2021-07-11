الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عدد من خدمات منصة شركة الكهرباء الموحدة

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء

طرق تسجيل قراءة عداد
طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء

يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، للاستعلام عن كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بشركة جنوب القاهرة، وخدمات المنصة للكهرباء الموحدة.

تستعرض "الدستور" كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بشركة جنوب القاهرة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

- اضغط على الرابط الإلكتروني للدخول على المنصة الموحدة لخدمات شركة الكهرباء:
https://eservices.eehc.gov.eg/.

- اضغط على خدمة العداد لتسجيل قراءة العداد.

- اكتب رقم هاتف المحمول وسجل كلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

- حدد شركة الكهرباء التي يتبعها المواطن.

- اكتب الأرقام المكتوبة على العداد بالكامل كما هي مكتوبة.

وتحدد منصة الكهرباء عدة شروط للاستفادة من الخدمات من خلال التسجل للدخول في الموقع، وإذا كنت سجلت من قبل سيطلب الموقع تسجيل رقم الهاتف وتسجيل كلمة المرور، وعند التسجيل في المرة الأولى يجب تسجيل رقم الهاتف المحمول، وكتابة الأسم الأول، والأسم الثاني، وإدخال كلمة المرور، وتسجيل البريد الإلكتروني، والجنسية، وكتابة الرقم القومي.

عدد من خدمات منصة شركة الكهرباء الموحدة

أعلنت منصة شركة الكهرباء الموحدة التى حددتها وزارة الكهرباء المصرية بتقديم ما يقرب من 18خدمة وهي كالآتي:

_ خدمة الاستعلام لمعرفة فاتورة الكهرباء وخدمة دفع فاتورة كهرباء.
_ سجل قراءة عداد الكهرباء.
_ تركيب عداد الكودية القانونية.
_ تركيب عداد الكهرباء بل تالف.
_ تغيير اسم صاحب العداد.
_ خدمة طلب شهادة البيانات.
_ خدمة تركيب عداد الكهرباء الجديد.
_ خدمة تغيير الاسم لصاحب العداد.
_ خدمة تركيب العداد الكهرباء بدل فاقد.
_ خدمة استبدال العداد بقدرة أكبر.
_ خدمة طلب رفع العداد.
_ خدمة طلب فحص العداد.
_ خدمة توصيل التيار مؤقتا.
_ خدمة تعديل توصيلة العداد.
_ خدمة جدولة المديونيات على أقساط كل شهر.
_ طلب توصيل تيار كهربي لجميع المباني السكنية.
_ طلب التوصيل للتيار الكهربي للمنشآت الاستثمارية.
ولم يتم تشغيل سوى خدمة الطلب لتركيب العداد الكودي فقط حتى وقتنا هذا.

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وائل لطفي

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