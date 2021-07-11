الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: ميناء الاسكندرية الأعلى في مرور الصادرات

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تصدر ميناء الاسكندرية المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية التى تعبر خلالها الصادرات المصرية بقيمة 1.039 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 641.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 397.5 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء أن ميناء السويس يأتى فى المرتبة الثانية بصادرات تبلغ 867.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 331 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 536.6 مليون دولار خلال الشهر المناظرمن العام السابق عليه، كما بلغت الصادرات عبر المطارات 505.4 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 589.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 84.2 مليون دولار خلال عام.

وأضاف أن صادرات مصر عبر ميناء الدخيلة بلغت 242 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 178.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 63.7 مليون دولار، وميناء دمياط 138.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 197.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها من العام، وميناء بورسعيد 109.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 78.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات ميناء الإسكندرية المطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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