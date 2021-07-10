وزير التعليم: ربما يحصل الطالب على 75% ويلتحق بإحدى كليات القمة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ظاهرة الغش الإلكتروني انخفضت كثيرا عن العام الماضي، وأناشد الأهالي عدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه من الوارد أن يقوم الطالب بالإجابة على 50 سؤالا من أصل 60 ويحقق أعلى الدرجات، مؤكدا أن مجموع الدرجات ونسب النجاح والتفوق لن يكون مثل الأعوام الماضية.