البحرين: 74 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 148 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من بينها 42 حالة لعمالة وافدة، و 29 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 3 حالة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات القائمة في المملكة إلى 1.248 حالة.

ووفقًا لما ذكرته "الصحة البحرينية" في بيانٍ لها مساء السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تم تسجيل 148 حالة تعافي إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 264.488 حالة، فيما سجلت مملكة البحرين حالاتي وفاة جديدتين اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1.376 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم اليوم، إجراء 11.170 فحص (PCR)، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 5.159.425 فحص (PCR).

وأشار بيان "الصحة البحرينية"، إلى أن عدد الحالات المستقرة بلغ 1.204 حالة، بينما تخضع 44 حالة تحت العناية، كما بلغ عدد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج 19 حالة.

وفيما يخص جرعات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مملكة البحرين، ذكر بيان "الصحة البحرينية"، أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 1.085.083، فيما وصل عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1.018.988، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة المنشطة 82.481.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية، إلى استمرار الاقبال على الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لاقتة إلى إقبال الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع داخل مملكة البحرين.

وفي قتٍ سابق، أكدت الدكتورة جميلة السلمان، عضو الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالبحرين، أهمية إقبال الجميع على التطعيم في هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع الفيروس بهدف الحماية من مضاعفاته والتحورات الجديدة له وضرورة مبادرة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة لأهميتها في تعزيز المناعة المكتسبة.