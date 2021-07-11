تفعيل أنشطة وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الوادى الجديد

بدأت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد أعمالها بالجامعة من خلال تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وبرامج بناء الشخصية، وذلك برعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن.

وقالت حنين عصام، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، إن الوحدة تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي؛ لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

وأكدت مديرة وحدة التضامن أن أولى الأنشطة التى تم القيام بها داخل الجامعة لقاء بالدكتور محمود إبراهيم الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات للتعرف على الحاضنات الفائقين لطلبة الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم والزراعة والطب البيطري التي تم اختيارها بعد عرض رسائلها، حيث تم اختيار 3 طلاب من أصل 20 طالبًا وطالبة، وتم صرف منحة الحاضنات الفائقين وقدرها 25 ألف جنيه لهم أما باقي الطلبة تم صرف منحة قدرها 10 آلاف جنيه وكذلك تم التعرف على الطلاب المتفوقين في سنواتهم الدراسية لصرف منحة المتفوقين لهم، كما تم عقد لقاء بمحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن بالوادى الجديد لشرح آليات العمل المشتركة بين الطرفين كما تم عقد عدة لقاءات وندوات داخل الجامعة للتعريف بالوحدة وتفعيل دورها.

بدورها، أكدت عيشة صابر، مسئول أنشطة توعوية، أن الوحدة تستهدف رعاية الطلاب من ذوى الإعاقة والتكفل بمصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان، كذلك توفير رفيق للمعاق إذا كانت حالته لا تسمح من شباب الخدمة العامة وتقديم استشارات نفسية واجتماعية للطلاب وممارسة الأنشطة التوعوية لصندوق الإدمان وعلاج من وقعوا فريسة للإدمان بالمجان في المراكز العلاجية التابعة للصندوق بالمحافظات.

وقالت أسماء وجدي، مسئول حماية وتمكين بالوحدة، إن الوحدة تقدم أنشطة التمكين الاقتصادي من خلال مساعدة الطلاب والخريجين والعاملين في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الحصول على مشروعات صغيرة حسب الإجراءات المتبعة من بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتواجد ممثل للبنك وماكينة للصرف والإيداع وسيتم عمل حساب بنكي لكل منتفع يحصل على قرض مصروفات دراسية أو قرض لمشروع صغير ويتم منح القرض للأقل من 21 سنة بضمان أسرته ولمن فوق 21 سنة بضمان شخصي أي ليس للجامعة علاقة بذلك ويتم منح قروض عينية ممثلة في الآلات والخامات اللازمة للمشروع وقروض نقدية.