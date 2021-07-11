الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب بشنق نفسه داخل مسكنه بالخانكة فى القليوبية

شاب بشنق نفسه
شاب بشنق نفسه

تخلص شاب من حياته بعدما شنق نفسه داخل مسكنة بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية وتم العثور على جثته متحللة، وحرر محضر بالواقعة وأمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

 

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، بلاغا من الأهالي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، بوجود رائحة كريهة من داخل مسكن شاب بذات العنوان.


على الفور انتقلت قوة أمنية من وتم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 31 عاما، يعيش بمفرده، وجثته متحللة، حيث إنه توفى منذ 4 أيام.

 

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 


وفي سياق متصل كشفت مديرية أمن القليوبية غموض  واقعة العثور على جثة شاب عثر على جثته  بإحدى المدارس بمدينة الخصوص، حييث تبين أنها لشخص حاول سرقة كمية من الحديد من سطح أحد العقارات الملاصقة للمدرسة وأثناء السرقة اختل توازنه وسقط في فناء المدرسة وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. 


وتلقى قسم شرطة الخصوص بلاغا  بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القليوبية وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفي وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل.
 

 كما أمكن تحديد مرافقي المتوفى، وتبين أنهم 3 أشخاص، وتم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القليوبية قوة أمنية رائحة كريهة العثور على جثة شنق الجبل الأصفر فريق بحث جنائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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