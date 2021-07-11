العثور على جثة طفل غارقة فى مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

عثر أهالي منطقة أبو زعبل، التابعة لدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية على جثة لطفل غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من أهالي أبو زعبل دائرة المركز، بالعثور على جثة مجهولة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما، غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم فحص الجثة والتي لم يتم العثور فيها على أي إصابات، ولا يوجد معها أى متعلقات تثبت هويتها، فيما تم نقلها لمستشفى الخانكة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل كشفت مديرية أمن القليوبية غموض واقعة العثور على جثة شاب عثر على جثته بإحدى المدارس بمدينة الخصوص وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القليوبية وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـي وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة وتوفي إثر ذلك.

بمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقي المتوفـي وتبين أنهم 3 أشخاص وتم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.