6.1 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في مطروح

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمحافظة مطروح بتكلفة استثمارية قدرها 6.1 مليار جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-20201.



أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح شملت إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أجل توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بتكلفة 5 مليار جنيه، واستكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى ومدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح من خلال الربط على شبكة جهد 500 ك.ف بتكلفة مليار جنيه، استكمال زيادة القدرة الكهربائية للقواعد الجوية والمطارات بتكلفة 150 مليون جنيه.



أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد محطات الكهرباء بمحافظة مطروح يبلغ 5 محطات بقدرة فعلية 87.6 م.ك.و.س، وتبلغ كمية المازوت المستهلك لتوليد الكهرباء فى السنة 3250 طن بتكلفة 8125 ألف جنيه، فيما يقدر إجمالى الطاقة المولدة فى السنة 410 مليون / ك.و.س، وتبلغ كمية استهلاك الوقود من السولار لتوليد الكهرباء فى السنة 38814 طن بتكلفة 135849 ألف جنيه.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة مطروح يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 13,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 5.1% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه 6,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 46,2%، ويخص قطاع الاسكان وتطوير العشوائيات 3,5 مليار جنيه بنسبة 26,7%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 12,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 842,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي 530,5 مليون جنيه بنسبة 4%، علاوة على استثمارات بقيمة 576,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 4,3%.