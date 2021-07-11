الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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فن

أسامة الهادى يُطلق أحدث كليباته «لسه فيّا حيل» على «يوتيوب»

أسامة الهادي
أسامة الهادي

أطلق الفنان أسامة الهادي أحدث كليباته "لسه فيّا حيل" وذلك بعد غياب غنائي استمر ما يُقارب 4 سنوات، ويتعاون "أسامة" من خلال الأغنية مع الموزع الموسيقى هادز، والأغنية كلمات وألحان أسامة الهادي، وإنتاج شركة "L’Arc Productions"  محمد فيصل وشريف مجدي والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

 

وقال أسامة الهادي عن الأغنية: «"لسه فيّا حيل" هي أكثر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز أحكيها للناس، بتعبّر عني وعن أي حد، اهتميت جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بدايةً من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور».

 

يذكر أن أسامة الهادي قد حقق نجاحًا في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور "شامبا" في مسلسل "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح وهو من إخراج تامر محسن، وشارك فيه أيضًا كل من عائشة بن أحمد ومايان السيد وماجدة منير ونور إيهاب وأدم الشرقاوي وياسمين وافي وسيد رجب وأخرون وهو من إنتاج سعدي جوهر ومن إخراج وتأليف تامر محسن.

 

وقد بدأ أسامة الهادي حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان أغنية "علشان لازم نكون مع بعض"، ومن أشهر أغنياته "كام ذكرى متسابه" مع الفنان هاني عادل و"أنا بطل حياتي" مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير".

 

ولكن بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع أمير كرارة ومسلسل "لمس أكتاف".

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