الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربية للأدوية»: الدولة تنفذ خطة طموحة لتنمية الاقتصاد القومي

العربية للأدوية
العربية للأدوية

قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية، إن الدولة تنفذ خطة طموحة لتنمية الاقتصاد القومي.

وأضاف «عبد الباسط» في تصريحات له أن شركة العربية للأدوية تواكب التطوير الذي تنفذه الدولة في شركاتها، حيث يتم تنفيذ خطة طموحة لتطوير خطوط الإنتاج.

وأوضح أن قطاع الدواء الحكومي يلعب دوارا هاما في تنمية الصناعة والأمن القومي للدواء المصري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت الصناعة المصرية في أوليات اهتمامها.

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