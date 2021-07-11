«العربية للأدوية»: الدولة تنفذ خطة طموحة لتنمية الاقتصاد القومي

قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية، إن الدولة تنفذ خطة طموحة لتنمية الاقتصاد القومي.

وأضاف «عبد الباسط» في تصريحات له أن شركة العربية للأدوية تواكب التطوير الذي تنفذه الدولة في شركاتها، حيث يتم تنفيذ خطة طموحة لتطوير خطوط الإنتاج.

وأوضح أن قطاع الدواء الحكومي يلعب دوارا هاما في تنمية الصناعة والأمن القومي للدواء المصري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت الصناعة المصرية في أوليات اهتمامها.